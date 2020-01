Disco orario automatico: cos’è e quando si può utilizzare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Facilmente reperibile online, il Disco orario automatico può essere utilizzato solo per segnalare l’inizio della sosta; in caso contrario, si configura il reato di truffa. Le aree di parcheggio, soprattutto nelle grandi città e nelle aree metropolitane, sono molto spesso a pagamento. Nella maggior parte dei casi gli stalli di sosta sono delimitati da strisce di colore blu e le tariffe – orarie o giornaliere – sono riportate da apposita segnaletica (un pannello integrativo). Le porzioni di carreggiata delimitate da strisce bianche, invece, possono essere occupate gratuitamente, a meno che non vi sia una limitazione di tempo. Quest’ultima viene indicata da un segnale, per lo più un pannello integrativo allegato al simbolo che individua le aree di parcheggio. Gli stalli gratuiti “a tempo”, ossia usufruibili senza il pagamento di alcuna tariffa ... newsmondo

