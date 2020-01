CorSport: Politano punta ad esserci contro la Samp. Mertens forse ce la fa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Matteo Politano è stato annunciato ufficialmente ieri. E nel pomeriggio ha iniziato subito ad allenarsi. Per ora solo in palestra, perché alle prese con i postumi dell’influenza, scrive il Corriere dello Sport, ma da stamattina quasi sicuramente sarà in gruppo. In gruppo anche Mertens, dopo una prima tranche di allenamento a parte. Il recupero del belga è vicino, probabilmente già per lunedì con la Samp. Per Koulibaly ancora solo allenamento personalizzato. “Difficilmente sarà disponibile per la prossima”, scrive il quotidiano sportivo. Mentre ci sarà Maksimovic, che già con la Juve è tornato in panchina e che utilizzerà i prossimi giorni “per rifinire la condizione”. Dovrebbe tornare a disposizione anche Allan. Non è facile azzardare ipotesi di formazione, scrive il quotidiano sportivo. Probabilmente sarà la stessa di Napoli-Juve, che ha offerto garanzie a Gattuso. Resta vivo però il ... ilnapolista

