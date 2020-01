Coronavirus, accertati i primi due casi in Italia. Conte: «Chiuso il traffico aereo da e per la Cina» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due persone sono state contagiate da Coronavirus in Italia. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza. «I due casi confermati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese», ha aggiunto Conte. Attualmente queste due persone si trovano in isolamento allo Spallanzani. Conte ha annunciato che è stato «Chiuso il traffico aereo da e per la Cina». «Non c’è motivo di panico e allarme», ha assicurato Conte. «Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati». Per domani mattina Conte ha convocato un Cdm per adottare ulteriori misure «in modo da mettere tutte le strutture competenti a disposizione, ivi compresa la protezione civile». «L’insorgenza di casi di Coronavirus in Italia è un fatto abbastanza normale se pensiamo alla statistica, visto che in Europa ci sono ... open.online

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Casi accertati di #Coronavirus in Italia sono due turisti cinesi'. 'Chiuso il traffico aereo da… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Speranza: 'I due casi accertati di #Coronavirus in Italia sono in isolamento all'ospedale… -