Coronavirus, a TPI parla passeggera della nave bloccata a Civitavecchia: “Chiusi per ore in attesa di notizie” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, a TPI parla passeggera della nave bloccata a Civitavecchia: “Chiusi per ore in attesa di notizie” La notizia arriva proprio mentre siamo in contatto con Antonella F., 35enne che si trova a bordo della nave Costa Smeralda bloccata da stamattina nel porto di Civitavecchia con 6mila persone a bordo: il test sui passeggeri cinesi sospettati di essere stati contagiati dal Coronavirus è negativo. Lei e gli altri crocieristi possono tirare un sospiro di sollievo. Ma non sanno ancora quando potranno scendere. “Siamo chiusi sulla nave, in attesa di notizie”, aveva scritto poco prima Antonella a TPI, che l’ha contattata su Messenger. “Qui c’è poca connessione”, ha detto la 35enne a TPI, aggiungendo che dalle 17 circa – come altri passeggeri – ha avuto nuovamente accesso alla cabina. “Le persone a bordo sono ... tpi

GiampaoloScopa : Coronavirus, Oms: “È emergenza globale” Sale il numero dei morti con un'impennata dei contagi. - Carla10679637 : Un medico veramente molto serio e professionale, non c'è che dire...: Coronavirus, Burioni: * Subito il vaccino sol… - me_desaparecido : RT @silvanhoe: ” ... fino a quando non avremo i risultati #definitivi ...” -