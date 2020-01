Clizia, giù la maschera! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Clizia Incorvaia Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è qualcuno che mente ’spudoratamente’ sulla propria età. Per carità, guai chiedere gli anni ad una donna (il galateo parla chiaro), ma come mai tutte le informazioni che riguardano la tua età sono palesemente inesatte? Avete mai provato a cercare in rete la biografia di Clizia Incorvaia? La modella e influencer, nata a Pordenone, si legge da più parti essere una bella 33enne, che dopo Pechino Express 2016 prova a ’sbarcare il lunario’ con il GF Vip. Proprio il reality di Canale 5, però, ha pensato ‘bene’ di aggiornare l’età della ragazza; sulla sua scheda di presentazione (presente su DavideMaggio.it ma anche sul sito del programma), Clizia risulta essere nata il 10 ottobre 1984. Dunque, sarebbe prossima ai 36 anni. E invece anche questa informazione è palesemente sbagliata. Sarà ... davidemaggio

