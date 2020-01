Chi è Alessandro Basile, ex di Uomini e Donne che sposerà la figlia di Staffelli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Basile. Questo è il nome del futuro marito di Rebecca, la figlia di Valerio Staffelli. Lui è già un volto noto del mondo dello spettacolo e del web: ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore ed è un influencer molto seguito. Alessandro Basile, classe 1983, sta per compiere il grande passo: sposerà Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia la Notizia. Ma, a renderlo famoso, non sono solo le imminenti nozze. Nel 2015, infatti, ha preso parte a Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatore. Con il suo fascino e la sua intelligenza, Alessandro riuscì, senza grandi difficoltà, ad attirare l’attenzione di entrambe le troniste dell’epoca: Rossella Intellicato e Ludovica Valli. Non si fidanzò, però, con nessuna di loro. Dopo la fine del programma, poi, Basile intraprese una breve relazione con un’ex corteggiatrice. Se il percorso nel ... dilei

