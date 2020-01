Cetraro, abbordaggio alle tonnare: 4 arresti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Avvicinavano le piccole imbarcazioni e sotto minaccia si facevano consegnare una parte dei tonni pescati. Operazione in mare di 40 militari della Guardia di Finanza di Cosenza che hanno arrestato 4 persone a Cetraro. Il reato è estorsione aggravata da parte di più persone e con un’arma. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

