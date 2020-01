Bloccati 6 mila su una nave da crociera per due casi sospetti di coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Aumentano i casi sospetti di coronavirus in Italia. Una coppia asiatica è in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Moglie e marito cinesi di Hong Kong con febbre e problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test. Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.Sono inoltre in corso a Roma analisi su una coppia di turisti cinesi che ieri sera ha accusato un malore mentre si trovata in hotel ed è scattato il protocollo nazionale: i test condotti dall’Istituto per le malattie infettive della Capitale sono attesi a ore.In Puglia un secondo caso sospetto di ... huffingtonpost

