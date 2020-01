Blake Lively, dopo il parto usa il corsetto: “Non c’è bisogno di tornare subito in forma” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Blake Lively è tornata sul red carpet dopo il terzo parto e, sebbene sia stata vittima di body shaming, è apparsa bellissima e raggiante. Qual è il suo segreto? Ha usato un corsetto sotto l'abito. L'attrice ha inoltre celebrato il corpo di una mamma, sottolineando il fatto che nessuna donna ha bisogno di ritornare subito in forma al termine di una gravidanza. fanpage

