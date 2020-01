Virus, le vittime salgono a oltre 130. Ora è gara per vaccino, ma i tempi sono lunghi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il coronaVirus di Wuhan ha causato finora in Cina 132 morti, a fronte di casi accertati portatisi a 5.974 unita': e' il bilancio stilato alle 8:00 locali (l'1:00 in Italia) dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. Il "demone"come l'ha definito il presidente cinese, Xi Jinping, sta spingendo la comunita' degli scienziati a una gara per la realizzazione di un vaccino. "Non possiamo lasciare che il demonio si nasconda", ha detto Xi durante un incontro a Pechino con il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', Tedros Adhanom Ghebreyesus, promettendo una politica "aperta, trasparente e responsabile" nella pubblicazione delle informazioni, sia all'interno che rispetto agli altri Paesi. L'Organizzazione Mondiale della Sanita', ha detto Ghebreyesus, ha fiducia nella capacita' della Cina di sconfiggere il Virus, e sta studiando "possibili alternative" alle ... ilfogliettone

