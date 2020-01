Virus cinese: negozi chiusi, impiegati in quarantena, viaggi cancellati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le grandi aziende mondiali in stato di emergenza per il coronaVirus cinese: chiusi a Wuhan e nell’area di maggior contaminazione negozi, uffici, punti vendita. Evacuazione in corso degli impiegati, mentre viaggi e prenotazioni turistiche vengono cancellate. Ormai è emergenza conclamata: il coronaVirus cinese, che ha ucciso oltre 100 persone ed infettato almeno 4000, fa paura. … L'articolo Virus cinese: negozi chiusi, impiegati in quarantena, viaggi cancellati proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

