Tuttosport: Mertens è il piano B dell’Inter in attacco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si fa pressante la corte dell’Inter per Dries Mertens. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport infatti, i nerazzurri considererebbero il belga il miglior piano B possibile in attacco, considerando le qualità del calciatore e il suo contratto in scadenza con il Napoli Ieri dall’Inghilterra sono rimbalzate le dichiarazioni di Solskjaer che fanno intendere come i Red Devils si aspettino il rientro in rosa del Maravilla: «Sanchez tornerà qui la prossima estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati». L’Inter, però ha già pronto il piano B, o meglio, ha un’idea intrigante a cui lavora da settimane, ovvero Dries Mertens a zero. Certo, potrebbe esserci sempre Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea, ma il francese non dovrebbe restare a Londra fino a giugno per non perdere l’Europeo e visto l’andamento di questo mercato di gennaio è difficile che ... ilnapolista

