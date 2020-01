Secondo Toninelli il problema del M5S sta in chi parla con i giornali: per questo lui si nega (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo l’assemblea congiunta dei gruppi del Movimento 5 Stelle, il capo politico reggente Vito Crimi ha annunciato l’apertura sulla piattaforma Rousseau del voto per scegliere i candidati per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno in Campania, Puglia, Liguria, Toscana, Marche e Veneto. Le prossime consultazioni dovranno essere occasione di riscatto per il Movimento, uscito fortemente danneggiato da quelle appena conclusesi in Calabria ed Emilia Romagna. La colpa però non sarebbe tutto del Movimento, almeno Secondo Toninelli. Via al voto su Rousseau per scegliere i candidati per le prossime elezioni regionali, sperando vadano meglio Vito Crimi, nella veste di nuovo leader politico seppur reggente, ne parla con una certa diplomazia, in perfetto politichese. «Viviamo una fase di evoluzione importante – ha detto ai parlamentari riuniti per l’assemblea ... giornalettismo

