Schianto in galleria all’altezza di San Teodoro sulla 131 dcn: muore 24enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bruttissimo incidente stradale nella notte fra martedì 28 gennaio e mercoledì 29 gennaio: dopo un tragico Schianto in galleria ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Classe 1996, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Stava viaggiando, secondo le primissime informazioni, sulla strada 131 dcn in direzione di Olbia. Purtroppo, però, all’altezza di San Teodoro la Nissa Qashqai sulla quale viaggiava si è scontrata su un lato della galleria. Schianto in galleria: muore 24enne Tragedia nella notte: un giovane classe 1996 è rimasto vittima di un tragico incidente. Stava viaggiando in direzione di Olbia, in Sardegna, a bordo della sua Nissan Qashqai, sulla strada 131 dcn. All’improvviso, però, all’altezza del chilometro 126, nel territorio di San Teodosio, è avvenuto uno Schianto fatale in galleria. L’auto sulla quale viaggiava in giovane si ... notizie

wallabee10 : RT @CronacheNuoresi: Tragedia della strada. Si schianta all'imbocco della galleria: muore un 24enne... #incidentestradale #giovane #strade… - CronacheNuoresi : Tragedia della strada. Si schianta all'imbocco della galleria: muore un 24enne... #incidentestradale #giovane… -