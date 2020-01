Sampdoria, Tonelli: «Tornato per dare una mano per la salvezza» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Lorenzo Tonelli dopo il ritorno alla Sampdoria: ecco le parole del difensore Lorenzo Tonelli, difensore approdato alla Sampdoria, ha commentato il trasferimento dal Napoli ai canali ufficiali del club blucerchiato. «Appena si è aperto il mercato ho mandato subito un messaggio al direttore Osti dove gli ho detto che il mio intento era quello di tornare qua per dare una mano. Mi disse che dovevano decidere cosa fare ma dopo due settimane mi ha dato l’ok. Ringrazio il presidente Ferrero che ha contribuito tanto. salvezza? Dobbiamo avere spirito combattivo per arrivare alla salvezza, appena sono arrivato ho visto subito che questo spirito è maggiore rispetto a un anno fa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sampdoria : ?? Bentornato #Tonelli: il difensore arriva dalla @sscnapoli a titolo temporaneo con obbligo di riscatto ??… - DiMarzio : Due ritorni: #Tonelli in chiusura alla @sampdoria e #Masiello sempre più vicino al @GenoaCFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Confermato #Tonelli alla @sampdoria domani il primo allenamento @SkySport #calciomercato -