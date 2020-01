Radio più ascoltate, classifica 2019: Rtl 102.5 è la prima. Ma la Rai contesta i dati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rtl 102.5 La lieve flessione negli ascolti (- 4%) non scalfisce il primato di Rtl 102.5. L’emittente di Lorenzo Suraci è ancora la più ascoltata d’Italia, seguita da Rds e Radio Deejay. Ad attestarlo è Ter-Tavolo Editori Radio, società che raccoglie e pubblica i dati d’ascolto delle Radio italiane, con una rilevazione riferita al 2019 e pubblicata nei giorni scorsi. Ecco la classifica. Radio più ascoltate, classifica 2019 Lo scenario generale tratteggiato da Ter rileva un leggera crescita degli ascolti complessivi del mezzo nel giorno medio (+0,4%). Quanto alle singole emittenti, con oltre 7 milioni di ascoltatori Rtl 102.5 si è confermata al primo posto. La classifica prosegue con Rds (-1,4%), Radio Deejay (+2,9%), Radio Italia (-1,4%), Radio 105 (- 1,6%), Radio 1 Rai (-3,6%), Radio Kiss Kiss (in crescita del 3,5%), Virgin Radio (+8,3%), Rai Radio 2 (in linea con il ... davidemaggio

