Non solo Wasteland 3: InXile si sta preparando per il suo prossimo grande progetto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mancano quattro mesi al lancio di Wasteland 3, che arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo sarà l'ultimo gioco che InXile pubblicherà come sviluppatore indipendente, poiché lo studio è interamente di proprietà di Microsoft dal 2018.Ciò comporta vantaggi, ovviamente, come ottenere più risorse dalle tasche di Microsoft per progetti futuri. Ora InXile ha iniziato a prepararsi per il suo prossimo gioco, e grazie a una serie di annunci di lavoro sulla homepage dello studio e all'insider Klobrille su Twitter, ora sappiamo alcune cose al riguardo.Non sorprende che sarà un gioco di ruolo per next-gen, che utilizzerà la tecnologia di Unreal Engine 4 e Houdini per sistemi procedurali. Il team è cresciuto enormemente con Microsoft e oggi ci sono circa 100 persone nel team, il che lo rende uno sviluppatore abbastanza grande. Ora stanno cercando ancora più sviluppatori con esperienza in ... eurogamer

