Maltempo: collegamenti a singhiozzo con Capri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le condizioni meteo marine avverse hanno costretto i mezzi veloci a saltare alcune corse da e per Capri: in dettaglio, sono state effettuate solo una corsa per Napoli e due da Napoli per l’isola. Lo stop sarà in vigore fino al pomeriggio, in considerazione dell’evoluzione del meteo. A mantenere i collegamenti con la terraferma solo la motonave veloce ed il maxitraghetto Caremar per trasportare merci ed autovetture.L'articolo Maltempo: collegamenti a singhiozzo con Capri Meteo Web. meteoweb.eu

