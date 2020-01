Lodi, assalto fallito a un portavalori sulla A1: barriera di auto in fiamme e chiodi sull’asfalto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un assalto in stile militare a un portavalori è fallito poco dopo la mezzanotte del 29 gennaio sulla A1, all’altezza di Lodi Vecchio in Lombardia. Un tir è stato usato come ariete e sette auto sono state incendiate per fermare la corsa del furgone, con l’asfalto ricoperto da un tappeto di chiodi. L’assalto sarebbe fallito dopo che il furgone blindato è riuscito a rifugiarsi in un’area di servizio. Secondo quanto trapela dall’intensa attività di indagine della Polizia di Stato di Lodi e della Stradale, nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. A far desistere il commando anche la presenza, in zona, di una pattuglia della polizia. Il commando sarebbe stato composto da almeno dieci persone a bordo di sei auto, ritrovate anche queste incendiate in una stradina di campagna vicino Salerano sul Lambro, nel Lodigiano. Ci sono volute cinque ore per rendere di nuovo ... open.online

