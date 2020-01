Incendio nel napoletano, un corto circuito manda il locale in fiamme (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Nella notte tra lunedì e martedì, 28 gennaio, un locale di San Giorgio a Cremano è andato in fiamme. Dalle primissime ricostruzioni si pensa ad un corto circuito il quale avrebbe scaturito l’Incendio che in seguito ha distrutto gran parte del locale sito in via Botteghelle al confine con l’area orientale della città di Napoli. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno repentinamente spento le fiamme all’interno dell’esercizio commerciale. Ha rendere noto l’Incendio è la stessa “Hamburgeria e Braceria Mangiamoci Su” tramite le piattaforme social. “Con immenso dispiacere – raccontano i commercianti – comunichiamo che a causa di un corto circuito che ha sviluppato un Incendio, parte del locale è andato distrutto. Ci prendiamo il giusto tempo per rimboccarci le maniche e lavorare da subito affinché questo episodio ... anteprima24

