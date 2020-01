Giorgia Meloni frecciatina a Matteo Salvini “In Emilia non si è risparmiato ma serve più gioco di squadra” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Qualche critica arriva da Giorgia Meloni nei confronti di Matteo Salvini sul candidato delle prossime elezioni regionali in Puglia e anche su come è stata condotta la campagna elettorale in Emilia Romagna. Giorgia Meloni ha detto da Nicola Porro a Quarta Repubblica che il candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra già c’è ed è Raffaele Fitto. La Leader di Fratelli d’Italia non ha nessuna intenzione a far rinunciare il suo candidato alla Presidenza della Regione: “Per la Puglia abbiamo già il candidato. Gli accordi ci sono sul nome di Fitto e non credo si debbano ridiscutere”. Poi sull’Emilia Romagna la Meloni ha voluto chiarire il suo pensiero su come è stata condotta la campagna elettorale: “Ha fatto una campagna elettorale pancia a terra, senza risparmiarsi mai. È stato un ottimo risultato, siamo una squadra e non dobbiamo ... baritalianews

Paola89877837 : RT @dantegiumanini: Salvini avrebbe perso perché è un estremista di destro peggio di CasaPound Giorgia Meloni vince perché è il nuovo centr… - gianrollandi : RT @mrctrdsh: Notasi: il padre di Elly Schlein, spiega il giornale vicino a Giorgia Meloni, è un ebreo americano. Non un ingegnere o un pro… - zazoomnews : Giorgia Meloni a DiMartedì: Chi più a destra tra me e Salvini? Io sono la destra italiana - #Giorgia #Meloni… -