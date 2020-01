Date e orari dalla 7^ alla 12^ di ritorno: ecco quando sarà in campo la Juve Stabia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La Lega di Serie B ha reso noti gli orari e i giorni delle sfide che vanno dalla settima alla dodicesima giornata di ritorno. Per la Juve Stabia, fatta eccezione per l’unica gara in serale, quella del turno infrasettimanale del 3 marzo alle ore 21, cambia poco con tutte le partite che avranno il calcio d’inizio fissato alle 15. Al Menti arriveranno Trapani, Spezia e Livorno, gare da vincere a tutti i costi per la formazione di Caserta per alimentare la propria voglia di salvezza. Ben più complicate le sfide lontano da casa contro Pordenone, Pescara e Benevento. Di seguito il programma delle sfide dalla settima alla dodicesima giornata con giorni e ore. Settima giornata (sabato 29 febbraio, ore 15): Juve Stabia – Trapani Ottava giornata (martedì 3 marzo, ore 21): Pordenone – Juve Stabia Nona giornata ... anteprima24

