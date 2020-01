Coronavirus, Cina sempre più isolata: stop dopo British Airways anche per Lufthansa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mentre i morti salgono a 132, i casi accertati 5.974 e i contagi superano quelli della Sars, il mondo comincia ad adottare soluzioni estreme per tentare di arginare la diffusione del Coronavirus. stop ai voli Sky News riferisce che la compagnia di bandiera britannica ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina per via dell’epidemica causata dal nuovo Coronavirus. In un comunicato stampa la compagnia ha fatto sapere che la decisione, presa su consiglio del ministero degli Esteri, avrà effetto immediato. Nel pomeriggio del 29 gennaio anche Lufthansa ha deciso di cancellare i voli da e per la Cina. Lo ha confermato la compagnia aerea tedesca, dopo una prima indiscrezione pubblicata dalla Bild. La Casa Bianca intanto valuta uno stop su tutti i collegamenti aerei con la Cina. La United Airlines ha già bloccato i collegamenti con Pechino, Shanghai e Hong Kong. ... open.online

RobertoBurioni : La mancata trasparenza, il blocco delle informazioni e l'insabbiamento sistematico delle notizie ha contribuito all… - matteosalvinimi : Il mondo intero si sta occupando e preoccupando del #coronavirus che si sta diffondendo dalla Cina. ?? LIVE ??… - Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… -