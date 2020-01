Condannato a morte dopo una lezione all’università sui diritti delle donne: «Non impiccate il prof pakistano» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Non impiccate il professor Junaid Hafeez». La sua unica colpa è quella di aver insegnato ai suoi allievi i diritti delle donne. La petizione su Charge.org ha superato le 300mila firme. Il professore pakistano, il 21 dicembre scorso, è stato Condannato all’impiccagione per blasfemia. Il professore di 33 anni, attivista dei diritti umani, insegnava all’università Bahauddin Zakariya a Multan (città pakistana della regione del Punjab). dopo essere tornato in Pakistan dal Mississippi – dove aveva trascorso un soggiorno accademico come borsista del Programma Fulbright – Junaid ha voluto trasmettere ai suoi studenti la passione per la letteratura e la giustizia sociale. E «ha insegnato tematiche come i diritti delle donne», scrive Helen Haft, studiosa statunitense che in questi giorni ha lanciato la petizione per salvare il professore. Junaid Hafeez è stato accusato di aver ... newscronaca.myblog

