Cimice asiatica, dopo la frutta colpiti anche i cereali: danni per 740 milioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Migliaia di agricoltori Coldiretti in piazza a Verona: le aziende rischiano di chiudere, manifesteremo a Bruxelles. Bellanova: si può usare la vespa samurai per combatterle ilsecoloxix

coldiretti : Tra poco in diretta a @Unomattina l’annuncio della manifestazione degli agricoltori Coldiretti oggi a @fieragricola… - youtgnet : Insetti alieni nei campi della Sardegna, il nuovo 'killer' si chiama cimice asiatica - ClaudioMeazza : RT @luigivanti: Raccolti distrutti anche per il 100%, solo in Veneto centinaia di mln di € di perdite, agricoltori disperati. La causa: la… -