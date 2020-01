Chi l’ha visto, anticipazioni 29 gennaio: Giusy Ventimiglia è stata uccisa? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercoledì 28 ottobre torna il consueto appuntamento settimanale con Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli e in onda su Rai Tre a partire dalle 21,20. Durante la trasmissione verrà affrontato il caso di Giusy Ventimiglia, 35enne scomparsa da Bagheria (Palermo) nel novembre del 2016. Rimane il mistero attorno alla scomparsa della donna, mamma di un bimbo ormai cresciuto; il fratello di Giusy ha continuato a sostenere nel corso degli anni che si è trattato di omicidio. Intervistato dall’inviato del programma di Rai 3, non a caso, sulla scomparsa di Giusy ha dichiarato: “Io sono convito che mia sorella non sia mai uscita… mia sorella non è mai uscita da Bagheria. Non abbiamo nessun elemento che ci faccia pensare che mia sorella sia fuori o insieme a un’ipotetica persona di cui si sia innamorata”. A distanza di anni, ecco che una testimone decide di rompere il ... velvetgossip

