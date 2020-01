Cessione Roma: c’è la data per la chiusura della trattativa tra Friedkin e Pallotta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Roma è vicina al passaggio di proprietà: la società giallorossa resterà in mani americane, da Pallotta a Friedkin Momento di grandi cambiamenti in casa Roma: mentre sta andando via l’ultimo baluardo di Romanità (eccezion fatta per Pellegrini) con Florenzi al Valencia, si sta per insediare la nuova società. Adnkronos infatti, svela la data per la Cessione della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Il 16 febbraio dovrebbe essere il giorno decisivo, con il prossimo patron che segue gli sviluppi insieme al figlio Ryan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Roma - like alla Cessione di Florenzi : ancora grane social - nel mirino un importante giallorosso [DETTAGLI] : ancora problemi in casa Roma legati all’utilizzo di Instagram. Nel giorno in cui ha fatto discutere il ‘ like ’ messo dall’ex capitano Totti al post pubblicato da Buffon dopo il successo in Coppa Italia della Juventus sui giallorossi, arriva un altro caso stavolta collegato al profilo social dell’allenatore Paulo Fonseca. Tutto è nato da un messaggio pubblicato ieri d alla Roma con alcune immagini allegate ...

Roma - Januzaj non convocato : chiederà la Cessione : Januzaj è stato escluso dalla lista dei convocati dalla Real Sociedad: l’esterno belga chiederà la cessione , Roma più vicina Adnan Januzaj è sempre più distante dalla Real Sociedad dopo la mancata convocazione per la sfida di Coppa del Re contro l’Espanyol. L’esterno belga chiederà la cessione nella giornata di domani. La Roma è in pole per il calciatore, che potrebbe sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo. Januzaj ha ...

Leonardo Spinazzola dalla Cessione all’Inter alla maglia da titolare in Genoa-Roma : Leonardo Spinazzola è stato letteralmente a un passo dall'Inter, ma lo scambio di mercato con Politano non si è concluso. Il laterale nella giornata di venerdì è tornato a Roma e oggi, nella partita con il Genoa, in programma alle ore 18, scenderà in campo dal primo minuto. Spinazzola sostituirà lo squalificato Kolarov.Continua a leggere

Cessione Roma - Friedkin : «Ecco perchè ho scelto questo club» : Dan Friedkin si racconta e svela i motivi per cui ha deciso di investire ben 790 milioni per acquistare la Roma : le sue parole Dan Friedkin si racconta: il prossimo patron della Roma svela, a Il Corriere dello Sport, i motivi che lo hanno spinto ad investire 790 milioni nel club giallorosso. Friedkin – «Sono innamorato di questa meravigliosa città sin dal primo giorno. E’ piena di vita e di storia. Ho deciso di investire qui perché ...

Cessione Roma - Sartori : «Ecco il reale valore del club» : Andrea Sartori analizza la Cessione della Roma da Pallotta a Friedkin: ecco il reale valore del club giallorosso Andrea Sartori , KPMG Global Head of Sports, società specializzata in revisione e organizzazione contabile, ha concesso un’intervista a La Gazzetta delllo Sport, parlando della Cessione della Roma . «Come valore d’impresa la Roma vale tra i 500 e i 550 milioni. La domanda è, quanto vale il progetto del nuovo stadio? Lì ...

Cessione Roma - che frecciate di Maurizio Gasparri : il senatore non le manda a dire : “Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma ? Peggio di Pallotta non può esserci. Ora speriamo di avere trovato l’americano giusto”. E’ il pensiero di Maurizio Gasparri all’Adnkronos sulla trattativa ormai vicina alla definizione per il passaggio del club giallorosso al magnate texano Dan Friedkin. “Purtroppo peschiamo sempre in America, se fosse un investitore Roma no o italiano sarebbe più facile ...

