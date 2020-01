Cerreto Sannita, al via il XV Corso di CittadinanzAttiva (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sabato, 1° febbraio, avrà inizio il ”XV Corso di CittadinanzAttiva. Verso l’Agenda 2030: educare alla sostenibilità per trasformare e difendere la nostra Casa Comune”, iniziativa promossa dal Centro Studi Sociali Bachelet in collaborazione con Enti e Istituzioni come l’U.S.R. Campania, la Provincia di Benevento, il Dipartimento D.E.M.M. dell’Università del Sannio, il Comune di Pietrelcina, a cui si aggiunge quest’anno l’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento. Otto gli appuntamenti previsti, tutti di sabato tranne l’ultimo in programma per venerdì 3 aprile. “Siamo giunti a un traguardo importante – afferma Patrizia Lombardi, Presidente del Centro Studi Sociali Bachelet – che racchiude in sé una storia fatta di volti, di racconti, di emozioni, che parte dalla convinzione della necessità di investire sulla formazione dei giovani, per far sì che maturino la ... ildenaro

