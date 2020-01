Avete mai visto la fidanzata di Francesco Gabbani? È una tatuatrice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il suo nome è Dalila Iardella ed è la fidanzata di Francesco Gabbani. In gara per Sanremo 2020, il cantante ha già vinto una volta il Festival della canzone italiana. Era il 2017 e il brano con cui si era presentato, Occidentali’s karma, aveva conquistato la giuria e il pubblico, aggiudicandosi non solo il primo posto nella competizione musicale, ma anche un affetto da parte delle radio, che mandandolo in rotazione, lo avevano ben presto trasformato in una hit. Gabbani, pur essendo ormai una personalità di spicco nel mondo dello spettacolo (e, di conseguenza, particolarmente esposto al gossip), ha sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Il rapporto tra i due Dalila Iardella, infatti, è la fidanzata di Francesco Gabbani da quasi otto anni ormai. I due costituiscono una coppia longeva e, nonostante ciò, sembrano essere ancora molto affiatati. Il loro amore è ... velvetgossip

matteosalvinimi : Giù la maschera! Il finanziere Soros tifa per i pesciolini e pensa che Salvini sia 'un potenziale dittatore'... A… - PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… - antonio_spanu : RT @GinevraCardinal: Avete mai provato a essere educati? Magari vi trovate bene. -