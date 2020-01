Anche Priyanka Chopra Jonas nel cast del prossimo Matrix 4 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un nuovo nome si aggiunge al cast, già parecchio nutrito, del prossimo Matrix 4, le cui riprese, stando a quanto riportato dal magazine Variety, sono praticamente imminenti. Priyanka Chopra Jonas sarebbe nelle fasi finali della trattativa per unirsi alla pellicola diretta da Lana Wachowski. L’attrice è uno dei volti più noti dell’industria cinematografica indiana, essendo … L'articolo Anche Priyanka Chopra Jonas nel cast del prossimo Matrix 4 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

medicojunghiano : RT @Stay_Nerd: Matrix 4: anche Priyanka Chopra sarà nel cast della pellicola? - Stay_Nerd : Matrix 4: anche Priyanka Chopra sarà nel cast della pellicola? - DracarysInferno : @drogonsdaughter Sophie non sta così male secondo me, nonostante non abbia quasi mai acconciature particolari o div… -