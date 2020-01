Xbox Series X: Phil Spencer preferisce il frame rate alla risoluzione (Di martedì 28 gennaio 2020) Xbox Series X avrà un notevole vantaggio in termini di prestazioni rispetto all'attuale Xbox One X, dandogli spazio per spingere frame rate e risoluzioni più elevate. Secondo Phil Spencer, boss di Xbox, uno è certamente più una priorità rispetto all'altro.Durante un'intervista, Spencer ha dichiarato di preferire la fluidità dei frame rate più elevati rispetto all'aumento di numero dei pixel. Spencer crede infatti che i giochi siano già fantastici sull'attuale generazione di console ed è tempo di concentrarsi quindi sulla loro fluidità. "Penso che abbiamo raggiunto un punto con Xbox One X in cui i giochi sembrano fantastici, e c'è sempre del lavoro che possiamo fare per farli sembrare più fantastici. Ma voglio che i giochi siano anche fluidi", ha dichiarato. "Non l'abbiamo nella generazione di oggi, principalmente perché la CPU è sottodimensionata rispetto alla GPU che è nella ... eurogamer

