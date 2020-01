Sondaggi post voto in Emilia-Romagna: Lega resta saldamente primo partito (Di martedì 28 gennaio 2020) I primi Sondaggi post voto in Emilia-Romagna, stilati però prima delle elezioni del 26 gennaio 2020, vedono la Lega in testa nonostante alla tornata elettorale sia stata superata dal partito Democratico. Continua poi la crescita di Fratelli d’Italia, unica forza politica che tanto in Calabria quanto in terra Emiliano-romagnola è cresciuta in cosensi rispetto alle più recenti Europee 2019. Sondaggi post voto Emilia-Romagna La Meloni, che alle regionali è riuscita a battere Di Maio (o meglio Crimi) con un 8,6% a 4,7%, sta raggiungendo il Movimento 5 Stelle anche a livello nazionale. Si attesterebbe infatti intorno al 10,6%, di poco inferiore al 14,9% che, stando a SWG, otterrebbero i grillini. L’alleato Salvini rimane stabile intorno al 33,2%, dato superiore a quello effettivamente ottenuto in Emilia-Romagna dove si è fermato al 31,9% superato di quasi tre punti dai dem. Se ... notizie

