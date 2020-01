Sanremo, Junior Cally: il testo della canzone “No grazie” (Di martedì 28 gennaio 2020) Junior Cally a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “No grazie” Tra i Big del Festival di Sanremo di Amadeus c’è anche il contestatissimo rapper Junior Cally. L’artista, in queste ultime settimane, è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico su di sè per via dei testi provocatori delle sue canzoni. E anche la canzone che canterà a Sanremo, il cui titolo è ‘No grazie’ ha già fatto molto rumore. Il motivo? E’ una canzone politica che non fa sconti nè a destra nè tantomeno a sinistra. Nello scorso numero di Tv Sorrisi e Canzoni, il pezzo ‘No grazie’ di Junior Cally è stato recensito in questo modo: “Il ‘No grazie’ di Junior Cally è diretto a ‘chi fa la voce grossa, al politicamente corretto e anche ai leoni da tastiera…” Di Junior Cally è stata chiesta a gran voce anche la sua esclusione ... lanostratv

Agenzia_Ansa : Raccolte ventimila firma per escludere Junior Cally da Sanremo. La petizione è stata lanciata su… - UmbertoDeSantis : Ieri Barone Rosso bellissimo ma inutile: Sanremo non caccerà Junior Cally - ventodellavita5 : Red Ronnie in diretta adesso. ???? Ieri Barone Rosso bellissimo ma inutile: Sanremo non caccerà Junior Cally… -