Rifiuti ed emissioni in atmosfera: sequestrata un’azienda nel salernitano (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno scoperto la gestione illecita di Rifiuti presso un’azienda che produce complementi per l’edilizia situata nell’area industriale di Contursi Terme. I militari, ispezionando il sito aziendale, hanno constatato la presenza in diversi punti dell’azienda di considerevoli quantitativi di Rifiuti sparsi. Si tratta di Rifiuti speciali di varia tipologia fra i quali anche alcuni pericolosi: lastre di eternit, rottami ferrosi, pneumatici e tubi idraulici, fusti metallici contenenti olio motore, fusti metallici contenenti materiali ferrosi e altri contenitori metallici. Le indagini condotte hanno fatto emergere l’assenza di tracciabilità dei Rifiuti rinvenuti ed in particolare è emersa la circostanza che i Rifiuti non venivano annotati nei registri prescritti dalle norme di settore, registri ... anteprima24

monicaguerzoni : RT @senzasinistra: @monicaguerzoni Anche troppi disoccupati,troppi licenziati,troppi precari, troppi cittadini che non possono curarsi,trop… - senzasinistra : @monicaguerzoni Anche troppi disoccupati,troppi licenziati,troppi precari, troppi cittadini che non possono curarsi… - EssoItaliana : ExxonMobil investe nella ricerca di biocarburanti avanzati derivati dalla trasformazione di alghe e rifiuti vegetal… -