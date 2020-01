Riesumato Windows 7 con l’ultimo aggiornamento correttivo del desktop nero (Di martedì 28 gennaio 2020) Era arrivata il 14 gennaio la notizia della fine di Windows 7, non più supportato ufficialmente da Microsoft. Uno degli ultimi upgrade rilasciati dall'azienda redmondiana avrebbe indirettamente provocato l'eliminazione dello sfondo desktop, rimpiazzato da una schermata del tutto nera (non sarebbe stato un effetto voluto, ma la conseguenza di un bug). Come riportato da 'theverge.com', il pacchetto in questione, contraddistinto dalla sigla 'KB4534310', avrebbe costretto la società, subissata dalle segnalazioni, a correre ai ripari. Nonostante la fine del supporto, Microsoft ha provveduto a rilasciare una patch risolutiva, che inizialmente pareva essere destinata solo ai clienti ESU (quelli che avevano comprato l'estensione a pagamento), anche se poi è arrivata la conferma che verrà resa disponibile per tutti gli user di Windows 7 e Windows Server 2008 R2 SP1. Non avete ancora ... optimaitalia

