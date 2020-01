Paolo Conticini Instagram, lo scatto in camerino sorprende: «Ma ti metti la cipria?» (Di martedì 28 gennaio 2020) Tra gli interpreti più amati della televisione vi è Paolo Conticini, famoso per fiction di successo come Provaci ancora prof e Un Medico in famiglia. Dopo un passato da modello, questi ha conosciuto Christian De Sica, che lo ha aiutato a debuttare come attore. Tra i film in cui ha recitato: Uomini uomini uomini, Vacanze di Natale ’95, Viaggi di nozze, Simpatici & antipatici, Paparazzi e Vacanze di Natale 2000. A 51 anni compiuti Paolo Conticini vanta ancora oggi un fisico invidiabile con tanto di addominali scolpiti. Un vero sex symbol dal fascino indiscusso che su Instagram viene sommerso costantemente da ‘mi piace’ e complimenti a non finire. Paolo Conticini Instagram, lo scatto in camerino sorprende: «Ma ti metti la cipria?» «Sono stanco morto e ho una faccia assonnata ma… Con un filtro giusto risolvo tutto!!! Vabbè anche il trucco per la scena…», ... urbanpost

