Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto di nuovo insieme dopo True Detective in Redeemer (Di martedì 28 gennaio 2020) Redeemer nuova serie tv di FX firmata Nic Pizzolatto e con Matthew McCounaughey protagonista si riforma il gruppo di True Detective. Pizzolatto e McCounaughey firmano con Fox21 e FX Productions di Disney Il calcio mercato è ancora aperto fino al 31 gennaio e in attesa dei trasferimenti più eclatanti per le squadre di Serie A, arriva un vero colpo di “serial-mercato” dalle tante letture differenti:Matthew McCounaughey e Nic Pizzolatto tornano insieme dopo True Detective ma per FX. Nic Pizzolatto si occuperà dell’adattamento del romanzo The Churchgoer di Patrick Coleman, fonte di ispirazione per la serie Redeemer prodotta da FX Productions e Fox 21 e con McCounaughey protagonista. Ma Fox 21 Tv Studios e FX Productions non si sono fermate a una serie. Il vero colpo è che Nic Pizzolatto lascia HBO e firma per Fox 21 Television Studios e FX Productions un accordo per lo ... dituttounpop

