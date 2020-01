Mattarella a Benevento tra gioia, richieste e proposte (VIDEO) (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Una giornata breve ma molto intensa, un pieno di affetto per una visita così sentita e unica. L’arrivo di Mattarella è stato salutato con grande affetto dai grandi e dai più piccoli, quelli ai quali il Capo dello Stato si è avvicinato con maggiore affetto per regalare loro un saluto e una carezza. La giornata è cominciata con l’arrivo alla stazione di Benevento con 7′ di ritardo e questa è stata la prima occasione per assaggiare il calore della città sannita. Un passaggio breve e di corsa in macchina per il centro dove, ad attenderlo, c’era la folla più festosa e calorosa e le persone che hanno sfruttato l’occasione per chiedere attenzione sia dal punto di vista del lavoro che della sicurezza. Un assaggio della storia che avvolge la città di Benevento, un tuffo all’interno del Museo del Sannio e nella ... anteprima24

Quirinale : #Benevento, il Presidente #Mattarella saluta la cittadinanza che lo accoglie così ?? - Quirinale : #Benevento, Il Presidente #Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del #Sannio - Quirinale : #Benevento, il Presidente #Mattarella visita il Museo del #Sannio Il video: -