Incidente Kobe Bryant: cominciate le operazioni di recupero dei corpi (Di martedì 28 gennaio 2020) Le autorità di Los Angeles hanno iniziato le operazioni di recupero dei corpi sul sito dell’Incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia e altre 7 persone. Sono passati solo due giorni da quando l’elicottero di Kobe Bryant si è schiantato sulle colline sopra Calabras (Los Angeles), causando la morte della legenda … L'articolo Incidente Kobe Bryant: cominciate le operazioni di recupero dei corpi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - GigiDatome : Hai significato così tanto per tutti noi. Guarda quante persone avevano un ricordo con te, quante vite hai influenz… - RaiSport : La tragica notizia della scomparsa di #Kobe #Bryant sta facendo il giro del mondo così come le immagini del luogo d… -