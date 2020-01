Il Mattino: Giuntoli ha fatto un’offerta d’ingaggio a Raiola per Pinamonti (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Napoli non accenna a fermarsi sul mercato. La priorità adesso, come scrive il Mattino, è un vice Milik, segno che con molta probabilità Llorente lascerà il Napoli. Dopo l’ennesimo rifiuto della Spal, che ha detto no a 22 milioni più 2 di bonus per Petagna, considerandolo fondamentale per la salvezza del club, Raiola ha proposto a De Laurentiis Pinamonti Per Pinamonti ieri a pranzo Giuntoli ha fatto pervenire a Mino Raiola ed i suoi uomini un’offerta da 1,5 milioni a stagione, qualcosa in più di quanto percepito al Genoa. L'articolo Il Mattino: Giuntoli ha fatto un’offerta d’ingaggio a Raiola per Pinamonti ilNapolista. ilnapolista

napolista : Il Mattino: #Giuntoli ha fatto un’offerta d’ingaggio a #Raiola per #Pinamonti Dopo la chiusura della Spal per Peta… - sscalcionapoli1 : Llorente in bilico, Il Mattino: sondaggio di Giuntoli per questi 5 attaccanti - MondoNapoli : Il Mattino - Mercato Napoli, Giuntoli a lavoro su più fronti: le ultime sulle trattative - -