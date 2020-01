Il cachet di Harry e Meghan per il discorso pubblico: cifre esagerate (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo l’addio ai titoli nobiliari da parte del principe Harry e Meghan Markle non si placano le polemiche riguardanti i possibili cachet che i due avrebbero richiesto per discorsi pubblici o altri interventi di tipo ufficiale. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di cifre da capogiro. cachet di Harry e Meghan Il Principe Harry e Meghan Markle hanno dichiarato di voler rinunciare ai titoli nobiliari per dedicarsi ai loro impegni umanitari e al lavoro, rinunciando perciò ai soldi dei contribuenti. In realtà secondo indiscrezioni i due richiederebbero per i loro discorsi pubblici fino a 500mila dollari. Altre cifre da capogiro potrebbero essere quelle da loro richieste per la scrittura di un libro: si parte dai 8 e i 10 milioni di dollari, cifra che ovviamente subirebbe uno sbalorditivo rialzo qualora ci fosse una sfida tra “offerenti” per i diritti. Insomma, sembra ... notizie

zazoomnews : Harry e Meghan Markle il cachet per un discorso in pubblico: oltre lo schiaffo alla miseria - #Harry #Meghan… -