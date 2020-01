Genova, ricoverati due bambini per meningite (Di martedì 28 gennaio 2020) L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi a Genova. Questa volta la vittima, è un bambino di soli undici anni, che è stato ricoverato nella notte tra domenica venti sei e lunedì venti sette gennaio. E’ in terapia intensiva e le sue condizioni sono davvero disperate. E’ il secondo caso di meningite nelle stesso ospedale, poco prima era stato ricoverato anche un altro bimbo di soli cinque anni, con la stessa infezione. In molti sono preoccupati per ciò che sta accadendo. Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo è arrivato in pronto soccorso, con febbre alta e malesseri. I medici l’hanno subito sottoposto a diverse analisi ed alla fine, è venuta fuori la terribile diagnosi. E’ affetto da meningoencefalite, da meningococco. E’ partito immediatamente l’allarme alla Asl di Genova, per avviare la ... bigodino

