Garantire il diritto alla cura in un sistema con poche risorse si può: ecco come (Di martedì 28 gennaio 2020) La notizia di soldati libici curati a pagamento nei letti dedicati al servizio sanitario nazionale presso l’ospedale privato convenzionato San Donato – alle porte di Milano – offre lo spunto per alcune riflessioni su un tema non banale. Da consigliere regionale pediatra, ricordo gli anni in cui da studente ricevemmo all’ospedale San Paolo un gruppo di bambini libici malati di Hiv, che secondo Gheddafi erano stati infettati da cinque infermiere dell’Est europeo che furono condannate a morte. curati a spese del governo libico. Non scordiamoci di valorizzare il nostro sistema sanitario e di welfare, in cui le cure sono gratuite. Noi europei siamo quasi gli unici al mondo. Per chi vive in paesi con sistemi sanitari di qualità non adeguata, è bene porsi la questione di cosa fare. Nei 7 anni di lavoro come medico in paesi poveri e in guerra ricordo la soddisfazione di ... ilfattoquotidiano

UNHCRItalia : Grazie di cuore @GassmanGassmann ? Garantire il diritto di ogni bambino rifugiato a ricevere un'istruzione vuol di… - andrewsword2 : RT @MPenikas: FQ: Garantire il diritto alla cura in un sistema con poche risorse si può: ecco come - MPenikas : FQ: Garantire il diritto alla cura in un sistema con poche risorse si può: ecco come -