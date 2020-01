Dieta con riso integrale: come dimagrire con cibo sano (Di martedì 28 gennaio 2020) La Dieta con il riso integrale si propone, come obiettivo principale, la perdita di peso, la purificazione e disintossicazione dell’organismo, per una vita sana e all’insegna del benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la Dieta e come seguirla correttamente per raggiungere gli obiettivi che si prefissa. Dieta con riso integrale Nonostante il nome, è bene sottolineare che la Dieta con il riso integrale non consiglia un regime alimentare a base esclusivo di riso integrale, ma al contrario, come avremo modo di appurare dalla lettura dei paragrafi successivi. Diffusasi già nel secolo scorso, la Dieta con il riso integrale è ritornata alla ribalta solo recentemente, con l’obiettivo di ridurre l’assimilazione di calorie, grassi, zuccheri e proteine, allo scopo di favorire la perdita di peso, la depurazione e la ... notizie

fedefederossi : * Ho iniziato una dieta tostissima e arrivo a sera con mal di testa perché non sono abituato a mangiare così poco e… - _equindi_ : @susyvianello Ma poi cioè la fatica. Forse è la nuova dieta...”perdi peso con il Nino” - Hoppipolla___ : 'Umana, che intendi con 'dobbiamo metterci a dieta'? Perché non parli solo per te?' -