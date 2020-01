Così la strage di asini per la medicina cinese devasta la vita delle donne africane (Di martedì 28 gennaio 2020) In un solo anno sono stati uccisi quasi 5 milioni di asini in tutto il mondo, 1,5 milioni solo in Cina. Un problema non solo per loro, ma anche per le donne che vivono nei Paesi più poveri ilsecoloxix

enpaonlus : Così la strage di asini per la medicina cinese devasta la vita delle donne africane - La Stampa… - Rita27546 : Così la strage di asini per la medicina cinese devasta la vita delle donne africane - La Stampa - castell32082033 : RT @enpaonlus: Così la strage di asini per la medicina cinese devasta la vita delle donne africane - La Stampa -