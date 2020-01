Caraibi, sisma di magnitudo 7.7: è allerta tsunami (Di martedì 28 gennaio 2020) Nei Caraibi un sisma di magnitudo 7.7 ha generato un allerta tsunami. Il sisma ha colpito al largo della Giamaica. Lo indica l’agenzia geologica statunitense Usa. The U.S. Geological Survey says a magnitude 7.7 earthquake has struck south of Cuba and northwest of Jamaica and the U.S. tsunami Warning Centres has issued a tsunami warning for Jamaica, Cuba and the Cayman Islands— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) January 28, 2020 Il Centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha emesso un allarme sottolineando che uno tsunami potrebbe verificarsi entro 300 km dall’epicentro del sisma, che comprende le coste di Cuba, Giamaica e Isole Cayman. Il terremoto si è verificato alle 14:10 a sud di Cuba e a nord-ovest della Giamaica. Al momento non si hanno notizie di vittime e feriti. L'articolo Caraibi, sisma di magnitudo 7.7: è allerta tsunami proviene da Open. open.online

