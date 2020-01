Calciomercato Napoli: è ufficiale il trasferimento di Politano dall’Inter (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: l’attaccante esterno approda all’ombra del Vesuvio e sarà subito a disposizione di mister Gattuso per questa nuova avventura in maglia azzurra. “Benvenuto Matteo!”. Cosi’ Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ufficializza l’acquisto di Matteo Politano dall’Inter. Anche il Napoli ha poi confermato l’arrivo dell’attaccante classe ’93: la formula e’ quella del prestito con obbligo di riscatto. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Politano ha debuttato tra i professionisti con il Perugia in Lega Pro prima di passare al Pescara in Serie B. Il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2015/16 con la maglia del Sassuolo. In Emilia gioca tre stagioni collezionando 110 presenze tra campionato e coppe. Poi il passaggio all’Inter dal 2018 fino al gennaio 2020. Politano vanta anche 3 presenze ... 2anews

