Bon Jovi Apre Un Nuovo Ristorante per Offrire Pasti Caldi agli Studenti con Difficoltà

Molte volte personaggi pubblici oltre ad essere ricordati per le loro doti artistiche, si distinguono anche per la loro generosità, che talvolta emoziona e fa ben sperare. Si tratta di Bon Jovi la rock star conosciuta in tutto il mondo, il quale è diventato promotore di un atto di solidarietà nei confronti delle persone più bisognose Aprendo un Ristorante e offrendo loro Pasti Caldi e un luogo dove trovare ristoro, il cantante ha aperto ben tre ristoranti riservati alle persone con Difficoltà, da poco tempo ha aperto il suo ultimo Ristorante, questa volta dedicato agli Studenti fuori sede, dunque, per tutti coloro che possiedono confronti reddito basso. E' un dato di fatto che uno studente su tre soffre di Difficoltà economica per cui il cantante ha messo a disposizione la "JBJ Soul Kitchen" al fine di Offrire Pasti che risulterebbero gravosi soprattutto per chi ...

