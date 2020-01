Bianca Guaccero verso l’addio a Rai2: Paola Perego al suo posto? (Di martedì 28 gennaio 2020) Detto Fatto verso la non riconferma: Paola Perego su Rai2 al posto di Bianca Guaccero? Non c’è ancora nulla di certo ma Detto Fatto potrebbe non essere riconfermato per la prossima stagione televisiva. Il programma del pomeriggio di Rai2 infatti sembrerebbe destinato alla chiusura dopo il passaggio della sua conduttrice Bianca Guaccero a Sky dove a settembre dovrebbe condurre un programma mattutino, lasciando quindi Detto Fatto, trasmissione in precedenza condotta da Caterina Balivo prima del suo passaggio su Rai1 con Vieni da me. Insomma non c’è nulla di confermato ma Detto Fatto sarebbe prossimo alla chiusura, anche se Bianca Guaccero pochi minuti fa sul suo Instagram ha pubblicato una sua foto in trasmissione con la seguente didascalia: “Detto Fatto è qua… e ci resta!” Che sia una risposta per smentire queste voci? Nel frattempo però TvBlog ha lanciato ... lanostratv

