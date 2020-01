Bambina colpita da meningite a Cagliari: ricoverata in Rianimazione (Di martedì 28 gennaio 2020) Una Bambina di 14 mesi è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari: ha contratto un caso di meningite. La piccola, infatti, aveva presentato alcuni sintomi tipici della malattia che dopo i controlli hanno confermato il caso. Febbre molto alta, convulsioni e incapacità di reagire: con questi sintomi la piccola si è presentata ai medici. Cagliari, Bambina colpita da meningite L’allarme è scattato lo scorso venerdì in una casa a San Nicolò d’Arcidano, vicino a Cagliari: una Bambina di un anno ha riportato i sintomi tipici di meningite. Trasferita subito al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, la piccola è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. I medici, infatti, hanno confermato il caso di meningite dopo aver analizzato i sintomi. A quel punto è stata immediatamente avviata la profilassi e le persone venute in contatto con la ... notizie

